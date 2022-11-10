Кабмин продлил действие отсрочек от мобилизации еще на месяц

Кабинет министров продлил на один месяц сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Пролонгация состоится автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 4 ноября 2022 г. №1259 .

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики, которые не закончились на день вступления в силу этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц", - говорится в документе.

Напомним, Министерство экономики выдает разрешение на бронирование работников всего на полгода. Через шесть месяцев сотрудник может быть повторно забронирован.

Ранее Минэкономики предоставило инструкцию по продлению срока действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

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