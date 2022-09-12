Як продовжити відстрочку від призову на 2 місяці: інструкція Мінекономіки

Мінекономіки надало інструкцію щодо продовження строку дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Продовження можливе на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист міністерства від 9 вересня 2022 року.

Як зазначається в документі, Кабмін 7 вересня дозволив продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на строк до двох місяців на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, яке не потребує погодження Міноборони.

Мінекономіки рекомендує:

1). Керівникам підприємств, установ та організацій організувати:

- проведення аналізу щодо необхідності продовження строку дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним працівникам рішеннями (наказами) Мінекономіки у березні-квітні 2022 року;

- подання (у довільній формі) до органу державної влади, іншого державного органу, за поданням якого прийнято рішення (наказ) Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних, пропозицій щодо продовження строку дії відстрочок, наданих військовозобов’язаним працівникам у березні-квітні 2022 року із зазначенням:

дати, номера і назви рішення (наказу) Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних працівників;

обґрунтування необхідності продовження строку дії відстрочки

Водночас "надана відстрочка підлягає анулюванню у разі звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації".

За результатами опрацювання поданих органами державної влади, іншими державними органами пропозицій Мінекономіки прийматиме рішення щодо:

продовження строку дії відстрочки на строк до двох місяців та/або

анулювання відстрочки працівникам, які звільнені з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації або

відхилення поданих пропозицій.

У Мінекономіки звертають увагу, що "повторне продовження строку дії відстрочки не допускається".

"Відповідальність за включення військовозобов’язаних до Пропозицій та організацію їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час покладається на керівників органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій", - йдеться в листі.