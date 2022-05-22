Бронь від мобілізації отримали понад 500 тисяч українців: яких спеціальностей найбільше

Міністерство економіки вже видало накази про відстрочку від мобілізації для 520 тисяч осіб. Міністерство максимально враховує потреби бізнесу в бронюванні працівників і там, де це не суперечить запитам армії, йде йому назустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра економіки Олександра Грибана виданню Forbes .

"Особливо активно звертаються підприємства енергетичного комплексу, які входять до переліку критичної інфраструктури. Наявність фахівців-енергетиків дає можливість забезпечувати мирне життя в тилу, а також роботу виробничих підприємств, зокрема тих, які працюють на оборону", - сказав він.

За його словами, велика частка заявок надходить від паливного ринку. Після потужних атак агресора по паливній інфраструктурі відбувається її відновлення, і це потребує значних кадрових ресурсів.

"Випадки відмов, як правило, стосуються дефіцитних військових спеціальностей, яких сьогодні потребує ЗСУ. Оборона держави сьогодні є найважливішим завданням влади. Тому потреби Міноборони будуть задовольнятися пріоритетно", - повідомив Грибан.

Заступник міністра зазначив, що порівняно з першими днями повномасштабної війни запит трохи зменшився. Але попит на бронювання, як і раніше, залишається значним. "Ми обробляємо сотні заявок на день. Це пов’язано з тим, що економіка країни оговталась від шокового стану й починає відновлювати свої потужності", - сказав він.

Міністерство економіки видає дозвіл на бронювання лише на півроку про збільшення терміну дії дозволу на бронювання поки не йдеться. Через шість місяців співробітник може бути повторно заброньований. Так цінні для підприємства працівники зможуть залишитися на виробництві й приносити користь Україні в тилу", - додав Грибан.

Нагадаємо, Мінекономіки працює над удосконаленням механізму подання заявок на бронювання від призову цінних для підприємства фахівців. Зокрема планується переведення його в онлайн-режим.