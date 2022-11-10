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Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації ще на місяць

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 09:55
Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації ще на місяць Фото: Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще на місяць (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив на один місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Пролонгація відбудеться автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 4 листопада 2022 р. № 1259.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки…, які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на один місяць", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Міністерство економіки видає дозвіл на бронювання працівників лише на півроку. Через шість місяців співробітник може бути повторно заброньований.

Раніше Мінекономіки надало інструкцію щодо продовження строку дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

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