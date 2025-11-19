Правительство назначило и.о. министра энергетики Украины

Министерство заявило, что исполняющим обязанности министра энергетики стал первый заместитель министра Артем Некрасов. Правительство одобрило 19 ноября соответствующее распоряжение.

"Осознаю весь вес ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона", - сказал Некрасов.

По его словам, сейчас неотложной задачей является обеспечение стабильной работы энергосистемы и прозрачности процессов, а также восстановление доверия международных партнеров. Он также отметил необходимость привлечения ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергообъектов.

"Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства", - подчеркнул Некрасов.

Что известно об Артеме Некрасове

Артем Некрасов имеет три высших образования, в том числе в сфере энергетики. Он получил образовательно-квалификационный уровень специалиста по специальности "Электроэнергетика, электротехника, электромеханика" в Запорожском национальном техническом университете.

С 2017 года Некрасов занимал руководящие должности в АК "Харьковоблэнерго", в частности, был заместителем директора по защите активов по экономической безопасности. Он также был директором "Харьковэнергосбыта" и коммерческим директором АО "Харьковоблэнерго".

С 1 августа 2025 года занимает должность первого заместителя министра энергетики.