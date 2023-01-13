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В Украине появится госагентство по восстановлению инфраструктуры

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Украина, Пятница 13 января 2023 17:46
В Украине появится госагентство по восстановлению инфраструктуры Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Украине появится Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры. Это позволит оптимизировать рабочие процессы при восстановлении жилья, что было повреждено в результате российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

По словам Шмыгаля, вчера в Ирпене анонсировали восстановление первых 18 многоквартирных домов, которые будут отстроены за счет средств платформы United24.

"Это начало масштабной работы по восстановлению жилья, которое мы будем проводить по всей стране", – сказал премьер.

Он пояснил, что для восстановления поврежденной во время полномасштабного российского вторжения инфраструктуры правительство на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог создает дополнительно новую структуру - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Шмигаль подчеркнул, что это позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.

"Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление в этом году. В то же время мы рассчитываем, что нам удастся аккумулировать в 6 раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить больше инфраструктуры и жилья украинцев", - добавил он.

Напомним, Шмигаль назвал 2023 год годом большого восстановления поврежденного и разрушенного во время российского полномасштабного вторжения. Он отметил, что правительство уже определило четыре ключевых источника финансирования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Япония выделила Украине около 100 млн долларов помощи. Помимо прочего, часть средств пойдет на восстановление критически важной инфраструктуры в Украине.

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