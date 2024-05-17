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Кабмин поставил задачу "Нафтогазу" по добыче газа

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" должен в 2024 году увеличить добычу газа до 15 млрд кубометров. Компания уже наращивает добычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства .

"Задача, которая также напрямую связана с нашей энергетической независимостью и устойчивостью - это увеличение добычи энергоресурсов. В первую очередь мы говорим о добыче газа", - сказал он.

По его словам, в 2023 году государственный "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин. С начала этого года было запущено еще 7 новых скважин.

"Важно, что компания достигла самой высокой добычи за соответствующий период за последние два года. Задача на 2024 год для "Нафтогаза" - выйти на добычу в размере около 15 миллиардов кубов газа", - сообщил Шмыгаль.

Добыча газа

Напомним, с начала года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию уже семь новых высокодебитных скважин.

В частности, в мае были введены в эксплуатацию еще две скважины на одном из самых глубоких месторождений на востоке Украины, которые дают 390 тыс. кубометров газа.

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