UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд поставив задачу "Нафтогазу" щодо видобутку газу

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" повинен у 2024 році збільшити видобуток газу до 15 млрд кубометрів. Компанія вже нарощує видобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Завдання, яке також напряму пов’язано з нашою енергетичною незалежністю та стійкістю - це збільшення видобутку енергоресурсів. Насамперед ми говоримо про видобуток газу", - сказав він.

За його словами, у 2023 році державний "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин. Від початку цього року було запущено ще 7 нових свердловин.

"Важливо, що компанія досягла найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років. Завдання на 2024 рік для "Нафтогазу" - вийти на видобуток у розмірі близько 15 мільярдів кубів газу", - повідомив Шмигаль.

Видобуток газу

Нагадаємо, з початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин.

Зокрема, у травні були введені в експлуатацію ще дві свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України, які дають 390 тис. кубометрів газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ