В Украине запустили две мощные глубинные скважины газа

"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию еще две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений на востоке Украины. Суммарно дают 390 тыс. кубометров газа в сутки: 270 тыс. кубометров и 120 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК " Нафтогаз Украины ".

Эти буровые скважины пробурены на одном месторождении, на одном пласте и почти одновременно. Они также имеют одинаковую глубину - 6 км 200 м и 6 км 225 м.

Как отметили в пресс-службе, ранее бурение подобных скважин продолжалось от двух до трех лет. Эти же были готовы через 8 месяцев. Работы на месторождении продолжаются и вскоре будет закончена бурением следующую оценочно-эксплуатационную скважину.

Добыча газа

В целом с начала года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию уже семь новых высокодебитных скважин с учетом последних скважин-близнецов.

Группа "Нафтогаз" на 12% увеличила добычу газа в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания достигла самой высокой добычи за соответствующий период за последние два года.