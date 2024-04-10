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"Нафтогаз" запустил пятую высокопроизводительную скважину с начала года

Среда 10 апреля 2024 21:33
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"Нафтогаз" запустил пятую высокопроизводительную скважину с начала года Фото: "Нефтегаз" запустил пятую высокопроизводительную скважину с начала года (naftogaz.com)
Автор: Юлия Бойко

В Украине заработала еще одна высокопроизводительная скважина, ежедневно дающая 140 тыс. куб. м газа. Это 0 пятая высокодебитная скважина, запущенная группой "Нефтегаз" (АО "Укргаздобыча") с начала 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нефтегаза".

"В прошлом году нам удалось значительно увеличить добычу. В этом году, несмотря на все военные вызовы, работаем над усилением этого направления. Для увеличения добычи мы используем новые технологии, наращиваем темпы бурения и оптимизируем логистику. В следующем году Украина, как и в предыдущую зиму, должна пройти отопительный сезон на газе собственной добычи. Благодарен каждому, кто без устали работает для выполнения этого плана", - отметил СЕО группы Алексей Чернышев.

Как отмечают в компании, правильно оценить остаточный потенциал месторождения и доказать высокую перспективность бурения буровой скважины смог молодой разработчик Марьян Семак. А ее проработка - результат сотрудничества команды УкрНИИгаза, департамента разработки, центра 3Д-моделирования месторождений и разработчиков одного из газопромышленных управлений "Укргаздобычи".

Глубина новой скважины – 2350 метров. Она пробурена на одном из частично истощенных месторождений на востоке Украины.

Сегодня запланировано бурение следующей эксплуатационной скважины в этой части месторождения.

Напомним, в первые дни 2024 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию разведывательную скважину с дебитом 250 тыс. куб. м газа в сутки.

В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. куб. м в день.

В начале марта началась мощная скважина, которая ежедневно приносит Украине 400 тыс. куб. м газа.

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