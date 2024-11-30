Кабмин планирует утвердить стратегию по альтернативным логистическим маршрутам: что известно

"Крайне важно развивать и альтернативные логистические маршруты. Прежде всего, это автомобильные дороги и железнодорожный транспорт. В ближайшее время планируем утвердить стратегию, которая предусматривает меры по дальнейшему развитию автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска", - рассказал он.

Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабной войны открыто два новых пункта пропуска с Румынией и при поддержке партнеров начали реконструкцию ключевых пунктов пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией.

"Правительство быстро решило проблему очередей из грузовиков на границе, введя инновационный инструмент - систему "єЧерга". На сегодняшний день благодаря этой системе границу пересекли 1,5 млн транспортных средств", - отметил премьер.

Продление "транспортного безвиза" с ЕС

Он подчеркнул, что не менее важным было продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС до июня 2025 года. За первые 18 месяцев действия соглашения импорт в Украину вырос на 44%, а экспорт - на 48%.

"Эти цифры показывают, что либерализация перевозок выгодна обеим сторонам", - констатировал глава правительства.