Уряд планує затвердити стратегію щодо альтернативних логістичних маршрутів: що відомо

"Вкрай важливо розвивати й альтернативні логістичні маршрути. Перш за все, це автомобільні дороги та залізничний транспорт. Найближчим часом плануємо затвердити стратегію, яка передбачає заходи щодо подальшого розвитку автомобільних та залізничних пунктів пропуску", - розповів він.

Шмигаль нагадав, що від початку повномасштабної війни відкрито два нових пункти пропуску з Румунією та за підтримки партнерів розпочали реконструкцію ключових пунктів пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

"Уряд швидко розв’язав проблему черг із вантажівок на кордоні, запровадивши інноваційний інструмент - систему "єЧерга". На сьогодні завдяки цій системі кордон перетнули 1,5 млн транспортних засобів", - зазначив прем'єр.

Продовження "транспортного безвізу" з ЄС

Він підкреслив, що не менш важливим було продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС до червня 2025 року. За перші 18 місяців дії угоди імпорт в Україну зріс на 44%, а експорт - на 48%.

"Ці цифри показують, що лібералізація перевезень вигідна обом сторонам", - констатував глава уряду.