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Буданов объяснил, что будет считаться "финалом" в войне и когда она закончится

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 08:43
Буданов объяснил, что будет считаться "финалом" в войне и когда она закончится Фото: глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, что будет считаться "финалом" в войне и когда она закончится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Ульяна Безпалько

Завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года. В противном случае, если не будет возвращен Крым или Донбасс, война будет продолжаться, пока эти все территории не вернуться под контроль Украины.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", - сказал он.

Буданов отметил, что невозможно, уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий.

"Если Крым будет последним забран - это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет - то это не финал", - уточнил глава украинской разведки.

Ранее в интервью РБК-Украина постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала каким путем Украина будет освобождать Крым. По ее словам, не исключено, что когда ВСУ будут на границе с Крымом и уже зайдут, например, в Красноперекопск, Украина может предложить России вывести войска, но в случае отказа будет продолжать военный путь освобождения полуострова, который на данный момент остается приоритетным.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина может освободить Крым в течение 5-7 месяцев.

При этом в СНБО уже разрабатывается план, который будут применять при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов.

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