Правительство переименовало Министерство реинтеграции: Шмыгаль объяснил, зачем
Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ведомство будет иметь новое название - Министерство национального единства Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"С первого дня российского вторжения единство было нашим главным оружием. Единство внутри страны, единство с нашими партнерами, единство украинцев по всему миру", - рассказал Шмыгаль.
Он напомнил, что сегодня Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра и министра национального единства Украины.
Также Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.
По словам Шмыгаля, это решение поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции.
"Создание Министерства национального единства также будет способствовать формированию стратегии относительно того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину.Новый вице-премьер-министр уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI", - считает премьер.
Министерство единства
В августе президент Владимир Зеленский анонсировал создание "Министерства единства", призванного объединять украинцев за рубежом и противодействовать российской пропаганде.
Главной миссией нового ведомства станет поддержка украинских общин за рубежом, укрепление их связи с Родиной и защита общих национальных интересов.
Зеленский подчеркнул, что для обеспечения образовательных, культурных и информационных потребностей украинцев необходимо активное участие государства, поскольку усилий одного только Министерства иностранных дел недостаточно.
Позже Зеленский заявил, что новое министерство может быть создано уже осенью 2024 года.
Сегодня Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность Министра национального единства Украины.
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