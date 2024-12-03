Правительство переименовало Министерство реинтеграции: Шмыгаль объяснил, зачем

Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ведомство будет иметь новое название - Министерство национального единства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"С первого дня российского вторжения единство было нашим главным оружием. Единство внутри страны, единство с нашими партнерами, единство украинцев по всему миру", - рассказал Шмыгаль.

Он напомнил, что сегодня Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра и министра национального единства Украины.

Также Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

По словам Шмыгаля, это решение поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции.

"Создание Министерства национального единства также будет способствовать формированию стратегии относительно того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину.Новый вице-премьер-министр уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI", - считает премьер.