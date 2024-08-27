"Министерство единства" может появиться уже осенью, - Зеленский

Институт, который должен обеспечить единство граждан Украины за рубежом, может появиться уже осенью этого года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Он заявил, что Министерству иностранных дел не хватает ресурсов для поддержки 7,5 миллиона украинцев, которые находятся за рубежом.

Зеленский также добавил, что если не вывести из тени налогоплательщиков, Украина столкнется с серьезными вызовами после войны.

"Нам нужно вернуть взрослое население, детей в Украину. Нам нужно принять решение осенью", - подчеркнул он.