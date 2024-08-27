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"Министерство единства" может появиться уже осенью, - Зеленский

Вторник 27 августа 2024 15:27
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"Министерство единства" может появиться уже осенью, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Институт, который должен обеспечить единство граждан Украины за рубежом, может появиться уже осенью этого года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Он заявил, что Министерству иностранных дел не хватает ресурсов для поддержки 7,5 миллиона украинцев, которые находятся за рубежом.

Зеленский также добавил, что если не вывести из тени налогоплательщиков, Украина столкнется с серьезными вызовами после войны.

"Нам нужно вернуть взрослое население, детей в Украину. Нам нужно принять решение осенью", - подчеркнул он.

Министерство единства

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал создание "Министерства единства", которое должно обеспечить единство украинцев за границей и противодействие российской пропаганде.

Сфера деятельности такой институции будет охватывать украинцев в разных странах и их связи с Украиной и защиту общих интересов украинцев как нации.

Зеленский отметил, что для удовлетворения образовательных, культурных и информационных потребностей украинцев требуется активное участие государства. Однако, усилий только Министерства иностранных дел для этого недостаточно.

В последнее время европейские страны ужесточают правила оказания помощи украинским беженцам. Более подробно об этом – в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский
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