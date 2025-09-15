RU

Экономика

Кабмин предусмотрел в бюджете-2026 "оборонный резерв" на 200 млрд гривен

Фото: правительство создаст оборонный резерв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета предусмотрел "оборонный резерв" на 200 млрд гривен. Эти средства правительство будет распределять по своему усмотрению.

Об этом заявила глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Facebook.

Как отметила народный депутат, самая большая статья расходов в бюджете это нацбезопасность и оборона - 2,8 трлн грн (+6,5% к расходам этого года, которые утверждены июльским оборонным бюджетом).

"Самая большая новация в сфере оборонных расходов - так называемый "оборонный резерв" на 200 млрд грн. Это новая бюджетная программа Минфина, которую правительство своим решением будет распределять между Силами обороны для оперативного реагирования на потребности на поле боя", - сообщила Пидласа.

По ее данным 44,8 млрд гривен предусмотрено на производство оружия и боеприпасов в Украине, и 37,6 млрд гривен - на производство дронов (уже учтены в общую сумму 2,8 трлн гривен).

 

 

Проект бюджета

Напомним, правительство одобрило проект государственного бюджета Украины на 2026 год.

В документе заложены расходы на 4,8 трлн гривен - это на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году. Доходы прогнозируются на уровне 2,83 трлн гривен (+18,8% к 2025 году), дефицит ожидается до 18,4% ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2,08 трлн гривен.

Главным приоритетом остается сектор безопасности и обороны - на него предусмотрено 2,8 трлн гривен (27,2% ВВП).

Кроме того, проектом предусмотрено увеличение расходов на социальную сферу, в частности, повышение зарплат учителям на 50%.

