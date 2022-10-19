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Кабмин передал на приватизацию почти 900 предприятий, часть из них - в Крыму и на Донбассе

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Украина, Среда 19 октября 2022 10:12
Кабмин передал на приватизацию почти 900 предприятий, часть из них - в Крыму и на Донбассе Фото: правительство планирует приватизацию почти 900 предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров передал единые имущественные комплексы государственных предприятий, учреждений и организаций и пакеты акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ, из сферы управления уполномоченных органов управления в сферу управления Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 14 октября 2022 г. №910-р.

Согласно документу, в Фонд госимущества передаются 874 предприятий, часть из которых находятся на временно оккупированных территориях.

Среди предприятий в оккупированном Крыму государственный концерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Государственное предприятие "Завод шампанских вин "Новый мир", Национальный институт винограда и вина "Магарач" и другие.

Кроме того, в Фонд госимущества передаются предприятия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе шахты.

Напомним, начиная с сентября правительство Украины возобновило приватизацию предприятий государственной собственности. Она была приостановлена на период военного положения и разблокирована решением Рады.

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Приватизация госпредприятий
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