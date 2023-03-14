Кабмин обновит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС
Украина будет и дальше интегрироваться во внутренний рынок ЕС. Кабинет министров планирует обновить План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подписанное в 2014 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.
"Планируем обновить План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он.
По его словам, планируется:
- продлить транспортный и экономический безвизы,
- получить роуминговый безвиз
- начать процесс присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA),
- создать Офис программы "Горизонт Европа" в Украине,
- развивать трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) внутри Украины,
- построить общие пункты пропуска на границе и интегрировать украинскую таможню.
Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина выполнила почти 80% обязательств согласно соглашению об ассоциации с Европейским Союзом .
Относительно тех 20%, которые еще осталось выполнить, Стефанишина объяснила, что это определенные "олдскульные обязательства", поскольку переговоры о заключении Соглашения велись в 2009 году во времена другой и правовой реальности.