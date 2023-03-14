Уряд оновить план заходів для виконання угоди про асоціацію з ЄС
Україна буде й далі інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС. Кабінет міністрів планує оновити План заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підписану у 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
"Плануємо оновити План заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав він.
За його словами, також планується:
- продовжити транспортний та економічний безвізи,
- отримати роумінговий безвіз
- почати процес приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA),
- створити Офіс програми "Горизонт Європа" в Україні,
- розвивати транс’європейську транспортну мережу (TEN-T) всередині України,
- побудувати будуємо спільні пункти пропуску на кордоні та інтегрувати українську митницю.
Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконала майже 80% зобов’язань згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
Стосовно тих 20%, які ще залишилося виконати, Стефанішина пояснила, що це певні "олдскульні зобов’язання", оскільки переговори про укладення Угоди велися у 2009 році, за часів іншої й правової реальності.