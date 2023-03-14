ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд оновить план заходів для виконання угоди про асоціацію з ЄС

Новость на русском →
Украина, Вівторок 14 березня 2023 15:08
Уряд оновить план заходів для виконання угоди про асоціацію з ЄС Фото: прем’єр-міністр
Автор: Олександр Білоус

Україна буде й далі інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС. Кабінет міністрів планує оновити План заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підписану у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Плануємо оновити План заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав він.

За його словами, також планується:

  • продовжити транспортний та економічний безвізи,
  • отримати роумінговий безвіз
  • почати процес приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA),
  • створити Офіс програми "Горизонт Європа" в Україні,
  • розвивати транс’європейську транспортну мережу (TEN-T) всередині України,
  • побудувати будуємо спільні пункти пропуску на кордоні та інтегрувати українську митницю.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконала майже 80% зобов’язань згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Стосовно тих 20%, які ще залишилося виконати, Стефанішина пояснила, що це певні "олдскульні зобов’язання", оскільки переговори про укладення Угоди велися у 2009 році, за часів іншої й правової реальності.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України