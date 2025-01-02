Правительство Молдовы: РФ оставила людей Приднестровья без тепла и прибегает к шантажу

Приднестровье осталось без газа и горячей воды

Напомним, ранее стало известно, что после того, как Украина прекратила транзит российского газа, Приднестровье осталось без поставок газа.

В то же время в правительстве Молдовы уточнили, что Россия отказалась поставлять газ в регион по обходному маршруту.

При этом так называемые "власти" Приднестровья отказываются от поставок европейского газа.

В то же время "президент" Приднестровья потребовал, чтобы Молдова оплатила долги "Тираспольтрансгаза" перед "Газпромом".

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