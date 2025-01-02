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Правительство Молдовы: РФ оставила людей Приднестровья без тепла и прибегает к шантажу

Иллюстративное фото: поставки газа в Приднестровье прекратились (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия пытается шантажировать Молдову через "Газпром". Она оставила жителей Приднестровья без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Молдовы Даниеля Водэ.

По его словам, на правобережной части Молдовы есть свет и вода благодаря ответственным решениям. В частности, свет, тепло и газ поступает в страну из Румынии, Украины и европейского рынка. При этом молдаване, госучреждения и молдавские компании оплачивают эти ресурсы и не имеют долгов. 

"Россия через "Газпром" пытается нас шантажировать, оставляет людей в Приднестровье без тепла и распространяет дезинформацию, обвиняя свою же дочернюю компанию в долгах, которые были опровергнуты международным аудитом", - добавил Водэ. 

Приднестровье осталось без газа и горячей воды

Напомним, ранее стало известно, что после того, как Украина прекратила транзит российского газа, Приднестровье осталось без поставок газа.

В то же время в правительстве Молдовы уточнили, что Россия отказалась поставлять газ в регион по обходному маршруту.

При этом так называемые "власти" Приднестровья отказываются от поставок европейского газа.

В то же время "президент" Приднестровья потребовал, чтобы Молдова оплатила долги "Тираспольтрансгаза" перед "Газпромом".

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