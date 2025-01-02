Уряд Молдови: РФ залишила людей Придністров'я без тепла і вдається до шантажу

Росія намагається шантажувати Молдову через "Газпром". Вона залишила жителів Придністров'я без тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря уряду Молдови Даніеля Воде.
За його словами, на правобережній частині Молдови є світло і вода завдяки відповідальним рішенням. Зокрема, світло, тепло і газ надходить у країну з Румунії, України та європейського ринку. При цьому молдавани, держустанови та молдовські компанії оплачують ці ресурси і не мають боргів.
"Росія через "Газпром" намагається нас шантажувати, залишає людей у Придністров'ї без тепла і поширює дезінформацію, звинувачуючи свою ж дочірню компанію в боргах, які були спростовані міжнародним аудитом", - додав Воде.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що після того, як Україна припинила транзит російського газу, Придністров'я залишилося без постачання газу.
Водночас в уряді Молдови уточнили, що Росія відмовилася постачати газ у регіон обхідним маршрутом.
При цьому так звана "влада" Придністров'я відмовляється від поставок європейського газу.
Водночас "президент" Придністров'я зажадав, щоб Молдова сплатила борги "Тираспольтрансгазу" перед "Газпромом".
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