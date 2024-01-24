Правительство Литвы запретило своим военным посещать Россию и Беларусь

Правительство Литвы сегодня, 24 января, запретило военнослужащим и уставным служащим посещать Россию, Беларусь и Китай вне службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Как сообщили в Министерстве обороны, список этих стран был составлен по результатам оценки рисков и угроз национальной безопасности.

"В стратегии национальной безопасности указано, что Российская Федерация, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика представляют угрозы безопасности Литвы и ее гражданам, среди таких угроз - шпионаж против Литвы со стороны разведывательных служб и служб безопасности этих стран", - говорится в проекте постановления.

По данным Минобороны, вышеупомянутые страны собирают информацию о гражданах Литвы, которые имеют право доступа к секретной информации, ищут их уязвимые места и стремятся использовать для вербовки на своей территории или в третьих странах.

Среди прочего, разведки и службы безопасности России и Беларуси проводят допросы и провокации литовских граждан, въехавших на их территорию.

В каких случаях посещать вышеуказанные страны можно будет

Правительство также установило случаи и процедуры, которые позволяют посещать иностранные государства или территории, занесенные в список, только при наличии разрешения.

Оно может быть выдано в случае чрезвычайных обстоятельств или смерти близких родственников и супругов, при осуществлении родительских или опекунских прав и обязанностей, а также в вопросах имущественных прав, которые не могут быть решены заочно.

В конце прошлого года Сейм принял поправки к закону, запрещающему военным и уставным служащим выезжать в недружественные страны, и поручил правительству составить список таких стран.

Отношение Литвы к России

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что целью российского диктатора Владимира Путина является не только поражение Украины, но и долгосрочная конфронтация с Западом.

В школах Литвы сокращается количество желающих изучать русский язык как второй иностранный. В правительстве надеются, что через десять лет такой выбор останется только в нескольких учебных заведениях.

Также Литва и Польша запланировали проведение совместных военных учений в Сувалкском коридоре. Расположение этой зоны очень уязвимо в случае теоретической агрессии России на восточном фланге НАТО.