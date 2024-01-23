В Литве за 10 лет планируют значительно сократить изучение русского языка в школах

В школах Литвы сокращается количество желающих изучать русский язык как второй иностранный. В правительстве надеются, что через 10 лет такой выбор останется лишь в нескольких учебных заведениях.

Об этом заявил министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Хотелось бы надеяться, что если мы сохраним такие тенденции, как сегодня, то возможности выбора русского языка будут очень ограничены, тогда небольшая часть в нескольких школах сможет изучать русский язык", - сказал Якштас.

Также министр заверил, что Министерство лишь рекомендует не выбирать русский язык. По его словам, принимать крайние решения правительству не хочется. Речь идет о резком прекращении обучения русскому языку.

"Изменения должны происходить постепенно, мы должны идти по пути сокращения", - добавил министр.

Литва может не пойти по пути Латвии и Эстонии

По его словам, Министерство стремится усилить подготовку преподавателей других иностранных языков. Поэтому, подчеркнул Якштас, количество желающих изучать русский язык уже сокращается.

Министр также сомневается, стоит ли Литве пойти по пути Латвии и Эстонии, а именно полного отказа от русских школ.

"Нам придется найти свой путь, и мы найдем его только путем дискуссий. Я не знаю, сможет ли этот путь стать полным отказом от русских школ. Однако оставить все как есть мы не можем", - пояснил министр.

Отношение к русскому языку в странах Балтии

Сейм Латвии в декабре поддержал поправки к законодательству, которые снизят роль русского языка в трудовой сфере.

Также в правительстве Литвы ищут законные способы отказаться от учебных заведений для российского национального меньшинства. Причиной этого стала недавняя стрельба в учебном заведении.

А премьер-министр Эстонии Кайя Каллас сказала, что правительство планирует прекратить финансировать русскоязычное образование в стране. Таллин хочет перейти полностью к эстоноязычному образованию.