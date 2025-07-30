Правительство Грузии расширит жилую зону для украинцев, застрявших на границе с РФ

В официальном заявлении Пограничной полиции МВД Грузии отмечается, что пункт пропуска "Дариали" - пока единственный действующий переход, через который участились случаи прибытия лиц с территории Российской Федерации.

Эти люди пытаются пересечь государственную границу Грузии с недействительными документами, представляясь украинцами, которые якобы отбывали наказание за уголовные преступления на временно оккупированных территориях Украины. В большинстве случаев они уже отбывали наказание в колониях на территории РФ, куда были вывезены принудительно.

После завершения срока наказания, российские власти осуществляют так называемую "депортацию" таких лиц именно через указанный пункт пропуска на границе России с Грузией.

По словам грузинских правозащитников и самих украинцев, которые сейчас находятся в пограничном пункте, условия их содержания остаются крайне неудовлетворительными - отсутствует надлежащий доступ к медицинской помощи и питанию. В подвальном помещении не хватает мест для сна, поэтому людям приходится отдыхать по очереди.

Ориентировочная стоимость расширения жилого пространства на "Дариале" составляет 299 990 лари (около 4,6 млн гривен).