Правительство Грузии расширит жилую зону для украинцев, застрявших на границе с РФ

Грузинские правоохранители планируют расширить жилое пространство на пункте пропуска "Дариали". Там находятся депортированные из России украинцы, которым не разрешили заехать в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа.
В официальном заявлении Пограничной полиции МВД Грузии отмечается, что пункт пропуска "Дариали" - пока единственный действующий переход, через который участились случаи прибытия лиц с территории Российской Федерации.
Эти люди пытаются пересечь государственную границу Грузии с недействительными документами, представляясь украинцами, которые якобы отбывали наказание за уголовные преступления на временно оккупированных территориях Украины. В большинстве случаев они уже отбывали наказание в колониях на территории РФ, куда были вывезены принудительно.
После завершения срока наказания, российские власти осуществляют так называемую "депортацию" таких лиц именно через указанный пункт пропуска на границе России с Грузией.
По словам грузинских правозащитников и самих украинцев, которые сейчас находятся в пограничном пункте, условия их содержания остаются крайне неудовлетворительными - отсутствует надлежащий доступ к медицинской помощи и питанию. В подвальном помещении не хватает мест для сна, поэтому людям приходится отдыхать по очереди.
Ориентировочная стоимость расширения жилого пространства на "Дариале" составляет 299 990 лари (около 4,6 млн гривен).
Напомним, согласно оценкам украинских правозащитников, увеличение количества депортированных, связано с указом российского лидера Владимира Путина, по которому граждане Украины обязаны до 10 сентября 2025 года либо легализовать свое пребывание в России, либо покинуть ее территорию.
Правозащитники предполагают, что ближе к этой дате количество депортированных украинцев из России может существенно возрасти.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Россию не депортировать украинцев на границу с Грузией, а вывозить их непосредственно к украинской границе.
Тем временем грузинские правоохранители предложили Украине самостоятельно забирать своих ранее осужденных граждан из пунктов пропуска.
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