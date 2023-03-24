В Раде предлагают упростить оформление статуса участника боевых действий
В Верховной раде зарегистрирован проект закона об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана. Законопроект подала большая группа депутатов из фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9141.
Изменения заключаются в том, чтобы ответственные органы требовали необходимые документы для предоставления статуса участника боевых действий, если такие документы не были поданы лицом, в отношении которого принимается решение.
При этом в законопроекте уточняется, что ответственный орган или лицо, владеющее необходимыми документами, обязаны предоставить ответ на запрос не позднее чем через 30 дней.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, практика свидетельствует о том, что военнослужащие имеют ряд препятствий для оформления такого статуса участника боевых действий, в частности из-за истребования компетентными органами перечня документов, часть из которых даже может не требоваться законодательством.
"Ввиду того, что в основном защитники, которые обратились в соответствующие комиссии для оформления статуса ветерана, продолжают проходить военную службу, они часто не могут появляться в компетентные органы по требованию принести документы, недостающие для оформления статуса", - говорится в документе.
Так, например, на горячей линии ОО "Юридическая сотня" было зафиксировано около 600 обращений военнослужащих, которые столкнулись с проблемами оформления статуса УБД с 24 февраля 2022 года. Еще около 300 обращений касались бюрократических препятствий в процессе оформления статусов лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника/защитницы.
"То есть лица, которые находятся в морально изнуряющих жизненных обстоятельствах, должны заботиться о преодолении бюрократических преград для реализации собственного законного права", - говорится в записке.
Напомним, в Верховной раде предлагают установить стипендии для военнослужащих после демобилизации, которые они будут получать в течение двух-трех лет. При этом пожизненные льготы могут быть отменены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.