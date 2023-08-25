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Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине

Финляндия, Пятница 25 августа 2023 13:35
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Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине Фото: Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Финляндии Саули Нииностио по представлению правительства одобрил решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Финляндии.

Стоимость пакета, включающего, в частности, тяжелое вооружение и боеприпасы, составляет 94 млн евро.

Общая стоимость финской военной помощи Украины оценивается в 1,3 млрд евро.

"Поддержка Украины Финляндией и нашими союзниками остается непоколебимой. Главным вопросом будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии способность сдержать агрессию России против Украины", - заявил министр обороны страны Антти Хаккянен.

При принятии решения о дополнительной помощи Финляндии учтены как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных сил.

В правительстве Финляндии отметили, что дополнительные подробности содержания помощи, способа и графика ее доставки не объявляются по соображениям безопасности.

Военная помощь Украине от Финляндии

Напомним, ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, включающий в себя оборонное оборудование и боеприпасы.

Так, общая помощь Финляндии в Украине составляет более 1,7 млрд евро. Государство предоставило Украине 17 пакетов пособия на оборонное оборудование общей стоимостью 1,2 млрд евро.

Также Финляндия изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria.

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