РФ хочет выдавать паспорта бывшим гражданам СССР в Эстонии для мобилизации, - МВД

РФ хочет выдавать свои паспорта в Эстонии бывшим гражданам СССР. Таким образом Кремль попытается мобилизовать дополнительное количество людей на войну против Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому открывается возможность получить гражданство РФ на льготных условиях лицам, находящимся за пределами государства", - говорится в сообщении.

Ляенеметс считает, что это является попыткой мобилизации пророссийски настроенного населения, предлагая, среди прочего, например, гражданство РФ бывшим гражданам СССР, которые не имеют в настоящее время гражданства какой-либо страны.

"Задача России заключается в желании побудить пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически связав их с Российской Федерацией. С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений", - сказал министр.

Принятие российского гражданства позволит высылать таких людей из Эстонии.

Глава МВД добавил, что те, кто думают о гражданстве РФ, должны понимать, что это является не только выражением взглядов, но и также будет иметь очень четкие и юридически обязывающие последствия.

Принятие гражданства РФ лицами без гражданства расширит законодательное поле для их высылки в случае возникновения проблем.

"Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации поступать на службу в Вооруженные силы России, которые воюют сейчас против Украины. Воевать в Украине на стороне российских оккупационных войсках является, как известно, в Эстонии преступлением, что необходимо учитывать, когда возвращаешься в Эстонию", - подчеркнул Ляенеметс.

Министр внутренних дел все же не верит, что такая кампания по предоставлению гражданства РФ станет среди жителей Эстонии популярной, потому что полномасштабная агрессия России против Украины в феврале 2022 года наоборот подогрела интерес к получению гражданства Эстонской Республики.

Мобилизация в России

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал, что россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.