Правительство Дании извиняется за скрытую стерилизацию гренландских женщин
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен извинилась перед женщинами из Гренландии за государственную программу ограничения рождаемости среди эскимосок пятидесятилетней давности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DK.
"Мы не можем изменить то, что произошло. Но мы можем взять на себя ответственность. Поэтому от имени Дании я бы хотела извиниться", - говорится в заявлении премьер-министра Дании.
К извинениям присоединилось и правительство Гренландии.
"Мы признаем, что это дело является источником как гнева, так и печали для многих гренландцев и многих семей в Гренландии", - отметил премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.
Программа стерилизации эскимосок начала действовать в Гренландии с 1960-х годов. Датские врачи устанавливали гренландским женщинам и девушкам в возрасте от 13 лет внутриматочные спирали без их согласия. Это происходило на фоне заселения Гренландии датчанами и вытеснения эскимосского населения и культуры.
В 2022 году правительство начало расследование этого дела, которое должно быть завершено до 1 сентября 2025 года.
Но премьер-министр Дании решила извиниться уже сейчас.
"Даже несмотря на то, что мы не имеем полной картины, на правительство производит большое впечатление, что так много гренландских женщин единогласно сообщают о том, что они подверглись жестокому обращению со стороны датской системы здравоохранения", - говорится в пресс-релизе премьер-министра.
143 женщины подали иск против датского государства, требуя в целом почти 43 миллиона крон компенсации за нарушение их прав.
Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал дело со спиралями "геноцидом".
А нынешний премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в апреле 2025 года требовал официальных извинений от Дании.
До 1953 года Гренландия была датской колонией, но сейчас является самоуправляемой территорией Дании. В 2009 году Гренландия получила право провозгласить независимость в результате голосования.
Одной из причин популярности движения за независимость является разоблачение действий датских властей в XX веке, в частности, именно кампании по принудительному контролю рождаемости.
Ранее РБК-Украина писало о том, что во многих странах мира женщины рожают меньше детей в течение своей репродуктивной жизни, чем раньше. Это сокращение особенно заметно в таких странах, как Индия и Южная Корея. Снижение рождаемости в значительной степени вызвано сознательным выбором людей.