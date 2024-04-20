Правительство Аргентины подало заявку, чтобы стать глобальным партнером НАТО

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Express .

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане отметил, что Аргентина играет важную роль в Латинской Америке.

"Я приветствую ее просьбу изучить возможность стать партнером НАТО. НАТО сотрудничает с рядом стран мира, чтобы способствовать миру и стабильности. Более тесное политическое и практическое сотрудничество может принести пользу нам обоим", - сказал он.

Официальное партнерство страны с НАТО требует консенсуса всех 32 членов Североатлантического союза.

Отметим, президент страны Хавьер Милей неоднократно заявлял, что хочет защитить претензии своей страны на суверенитет над Фолклендскими островами, одновременно пытаясь установить более тесные связи с Западом. Действительно, после его победы на выборах Аргентина стала намного ближе к Соединенным Штатам и другим западным державам.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что на днях министр обороны Аргентины Луис Петри заявил, что страна собирается стать глобальным партнером Североатлантического альянса. Чиновник 18 апреля встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане и вручил письмо о намерениях.

Напомним, что глобальный партнер НАТО - статус, предоставляемый государствам для их укрепления сотрудничества с Североатлантическим альянсом. В частности, страны сотрудничают с НАТО в области безопасности, обороны, миротворчества и других направлениях.