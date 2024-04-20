Уряд Аргентини подав заявку, щоб стати глобальним партнером НАТО

Аргентинський уряд офіційно подав заявку на те, щоб стати глобальним партнером Північноатлантичного Альянсу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Buenos Aires Times та Express .

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане після отримання відповідного документа від міністра оборони Аргентини Луїса Петрі в штаб-квартирі організації у Брюсселі зауважив, що Аргентина відіграє важливу роль у Латинській Америці.

"Я вітаю прохання вивчити можливість стати партнером НАТО. НАТО співпрацює з низкою країн світу, щоб сприяти миру та стабільності", - сказав він.

Джоане додав, що тісніша політична та практична співпраця "може принести користь нам обом".

Офіційне партнерство країни з Північноатлантичним блоком потребує консенсусу всіх 32 держав-членів НАТО. Наразі єдиним південноамериканським партнером оборонного військового альянсу є Колумбія. Додамо, що загалом зараз Альянс має групу з дев'яти країн, офіційно визначених "глобальними партнерами".

Зазначимо, президент країни Хав'єр Мілей неодноразово заявляв, що хоче захистити претензії своєї країни на суверенітет над Фолклендськими островами, а також намагається налагодити тісніші зв'язки із Заходом.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що днями міністр оборони Аргентини Луїс Петрі заявив про те, що країна збирається стати глобальним партнером Північноатлантичного альянсу. Чиновник 18 квітня зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане, та вручив лист про відповідні наміри.

Нагадаємо, що глобальний партнер НАТО - статус, що надається державам для їх зміцнення співпраці з Альянсом. Зокрема країни співпрацюють з блоком в галузі безпеки, оборони, миротворчості, а також по інших напрямках.