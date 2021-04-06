Для доарбітражного врегулювання ситуації щодо "Мотор Січі" провели одне засідання, - Мін'юст

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту на запит УН.

У Міністерстві юстиції вважають, що прийняли всі необхідні заходи доарбітражного врегулювання інвестиційного спору з китайськими акціонерами "Мотор Січ". Таку заяву зроблено виходячи з того, що там зібрали інформацію про обставини можливих порушень з боку державних органів та їх пропозиції щодо врегулювання, а також провели одне засідання міжвідомчої робочої групи, куди залучили представників інших держорганів.

Крім того, в міністерстві повідомили, що в законодавстві України не визначено поняття "націоналізація" і "повернення у власність народу України".

"Відсутнє правове регулювання цих процесів, що унеможливлює їх оцінку та порівняння", - пише Мін'юст.

Одночасно, Мін'юст підтверджує, що відповідно до ст. 41 Конституції України: "ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Примусове відчуження об'єктів приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на основі попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження цих об'єктів з наступним повним відшкодуванням можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану".

Також у Мін'юсті заявили, що правовою основою примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності крім Конституції є "очевидно, закони, які повинні розкрити зміст даних понять і встановити порядок, підстави та умови попереднього і повного відшкодування вартості відчужених об'єктів".

Крім цього, відомство не володіє інформацією, стосовно того, чи є "Мотор Січ" стратегічним підприємством - питання не знаходиться в компетенції міністерства.

Отриманий УН від Міністерства юстиції документ також містить інформацію про те, що Мін'юст уповноважений з власної ініціативи брати участь у розгляді позову китайських інвесторів у Верховному суді, в якому вони оскаржать введені українською владою санкції і визначили в якості співвідповідачів РНБО та СБУ.

Що стосується безпосередньо міжнародного арбітражу, то у своїй відповіді Мін'юст підтвердив, що з моменту отримання повідомлення про інвестиційному спорі від китайських інвесторів "Мотор Січі" Україна стала відповідачем за позовом в міжнародному арбітражі. Однак сформованої юридичної позиції у країни ще немає, оскільки зайнятися її формулюванням у міністерстві планують "тільки після одержання повного позовної заяви".

У Мін'юсті також відмовилися моделювати сценарій юридичних дій України в разі, якщо проти українських політиків і чиновників Китай запроваджено персональні санкції.

"Питання щодо прийняття політичних рішень знаходяться поза компетенцією міністерства", - сказано в документі.

Зараз в Мін'юсті займаються тендерною закупівлею послуг юридичних радників. Озвучена в ProZorro вартість цих послуг у розмірі близько $1 млн заснована на розрахунках потенційних підрядників і обмежується розміром асигнувань за відповідною бюджетною програмою.

Також стало відомо, що за супровід України у міжнародному арбітражі з китайцями відповідає Департамент міжнародних спорів Міністерства юстиції України.