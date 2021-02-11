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Реформа "оборонки". В Україні хочуть створити повний цикл виробництва боєприпасів

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 12:40
Реформа "оборонки". В Україні хочуть створити повний цикл виробництва боєприпасів Фото: Валерій Іващенко (kmu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть створити повний цикл виробництва боєприпасів. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості заявили, що створення інтегрованої структури з виробництва боєприпасів - це завдання номер один.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Перший замглави Мінстратегпрому Валерій Іващенко заявив, що в Україні є сучасне підприємство з виробництва капсулів, капсульних втулок та підривачів, тобто початок і кінець боєприпасу, а ось те, що "всередині" між ними: гільзу, пороховий заряд, корпус снаряда - виробляти нікому.

"Танки, літаки чи гармати без боєприпасів - це лише техніка для військових парадів або музейні експонати", - сказав він.

Замміністра зазначив, що у відомстві створено окремий підрозділ у структурі одного з департаментів, який займатиметься питаннями виробництва боєприпасів.

"Завдання дуже амбітне: "Укроборонпром" у процесі трансформації має відтворити технологічний цикл виробництва боєприпасів в Україні", - заявив Іващенко.

Глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у нашій державі не залишилося боєприпасної галузі, її треба створювати з початку.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що ситуація з оборонно-промисловим комплексом в Україні невтішна. Багато оборонно-промислових підприємств мають мільйонні заборгованості.

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