Капітан збірної Мексики побив рекорд Марадони

На своєму п'ятому мундіалі (раніше захисник зіграв на ЧС в 2002, 2006, 2010 і 2014 роках) він в сімнадцятий раз вийшов на поле в якості капітана національної команди. Крім того, мексиканець став єдиним гравцем в історії світової першості, який виходив на поле з капітанською пов'язкою в п'яти розіграшах турніру.

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