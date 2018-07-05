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Капітан збірної Мексики побив рекорд Марадони

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    05.07.2018 - 15:38
Фото: Рафаель Маркес (miseleccion.mx)
Фото: Рафаель Маркес (miseleccion.mx)

Рафаель Маркес був багаторічним капітаном "ацтеків"

Захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана, повідомляє прес-служба ФІФА.

На своєму п'ятому мундіалі (раніше захисник зіграв на ЧС в 2002, 2006, 2010 і 2014 роках) він в сімнадцятий раз вийшов на поле в якості капітана національної команди. Крім того, мексиканець став єдиним гравцем в історії світової першості, який виходив на поле з капітанською пов'язкою в п'яти розіграшах турніру.

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Теги публікації: ЧМ-2018, чемпионат мира, Мексика, Диего Марадона, рекорд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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