Капітан збірної Мексики побив рекорд Марадони

Рафаель Маркес був багаторічним капітаном "ацтеків"
Захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана, повідомляє прес-служба ФІФА.
На своєму п'ятому мундіалі (раніше захисник зіграв на ЧС в 2002, 2006, 2010 і 2014 роках) він в сімнадцятий раз вийшов на поле в якості капітана національної команди. Крім того, мексиканець став єдиним гравцем в історії світової першості, який виходив на поле з капітанською пов'язкою в п'яти розіграшах турніру.