Стало известно, когда Европарламент выберет новый состав Еврокомиссии

Проведение слушаний по кандидатурам комиссаров новой Европейской комиссии состоится в ноябре. В преддверии даты одобрили большинство руководителей комитетов ЕК.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола в Twiter.

По ее словам, слушания по кандидатурам еврокомиссаров состоятся с 4 по 12 ноября. "Получив мандат от европейских граждан, евродепутаты будут задавать вопросы, будут оценивать, тщательно изучать и голосовать", - написала Мецола. Через определенные сроки слушаний новая Еврокомиссия, вероятно, заработает не раньше начала декабря. А в случае если Европарламент отклонит ряд кандидатур комиссаров, то этот срок сдвинется до января.