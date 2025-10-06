Урсула фон дер Ляйен будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия, - Politico

"Вотумы недоверия могут стать рутиной. Этот инструмент не является новым в договоре о ЕС, просто законодатели, похоже, осознали его необходимость", - пишет Politico со ссылкой на свои источники среди европейских политиков.

В издании отметили, что два вотума недоверия на текущей неделе, а также тот, что фон дер Ляйен отбила в июле, инициировали отдельные группы, которые занимают достаточно маргинальное положение. Однако пока нет никаких признаков того, что они прекратят свои попытки.

В любом случае, это не только формальные голосования о доверии. Другие важные вопросы второго срока фон дер Ляйен могут закончиться референдумами о ее лидерстве. Даже если голосование в парламенте не приведет к ее отставке, оно может ограничить полномочия фон дер Ляйен.

Анонимный депутат Европарламента заявил, что впереди еще много голосований, которые станут испытанием лидерских качеств фон дер Ляйен. По словам источника Politico, основные претензии к ней связаны с торговым соглашением с США, которое закрепилось за ней после подписания на гольф-поле американского президента Дональда Трампа в Шотландии, а также с вопросом бюджета ЕС.

Изменение правил

С другой стороны, Европарламент может изменить свои правила, чтобы повысить количество подписей, необходимых для голосования о недоверии.

Анонимный представитель Еврокомиссии сказал, что "было бы хорошо повысить порог и вернуть достоинство этой процедуре", ведь чем чаще парламент ее использует, тем меньше она влияет.

В то же время чиновник уточнил, что переговоры с парламентом не ведутся - это его собственное решение

"В парламенте чувствуется явное разочарование в отношении этой Комиссии, а именно в отношении фон дер Ляйен, ведь никогда не знаешь, когда изменится политическая конъюнктура", - сказал чиновник.