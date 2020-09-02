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Урожай зернових в Україні знизиться. Шмигаль назвав причину

Київ, Середа 02 вересня 2020 14:51
Урожай зернових в Україні знизиться. Шмигаль назвав причину
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У 2020 році очікується на 7 мільйонів тонн менше врожаю зернових. На це вплинули погодні умови.

Про це 2 вересня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"У цьому році очікується на 7 мільйонів тонн менше зернових, ніж минулого року", - сказав Шмигаль.

Він додав, що основною причиною були погодні умови.

Раніше РБК-Україна писало, що падіння в базових галузях економіки України сповільнилося майже у два рази.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, у 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Також повідомлялося, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України погіршило прогнозоване виробництво зернових врожаю 2020 року з 72,1 млн тонн до 70 млн тонн.

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