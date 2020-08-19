Мінекономіки погіршило прогноз урожаю зерна на 2020 рік

Фото: зерно (me.gov.ua)

Прогноз погіршений через зменшення урожаю кукурудзи

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України скоригувало прогнозоване виробництво зернових. Прогноз урожаю 2020 року зменшений із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Погодні умови останніх тижнів спричинили або втрату потенційного врожаю кукурудзи або суттєве його зниження. Якщо осінні погодні умови будуть сприятливими, урожай кукурудзи передбачається на рівні 35 млн тонн, а загальний урожай зерна - на рівні 70 млн тонн", - прокоментував заступник міністра Тарас Висоцький.

Загалом, по усій території України орієнтовні втрати по кукурудзі можуть скласти близько 2 млн тонн. Так, прогноз урожаю кукурудзи із 37 млн тонн знижено до 35 млн тонн, отже оновлений прогноз урожаю-2020 складає 70 млн тонн.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки та учасниками зернового ринку узгоджено граничні обсяги експорту зерна на 2020/21 МР - 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, всього в 2019 році було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).