Падіння у базових галузях економіки України уповільнилося майже у два рази

Фото: будівництво (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відновлення споживчого попиту сприяло активізації економічної активності

У липні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) уповільнилося до 5,3% р/р. Це у 1,8 разів менше, ніж у червні (9,6%).

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (серпень 2020 року).

Як зазначається в огляді, активне відновлення споживчого попиту на тлі зростання доходів населення та поліпшення споживчих настроїв зумовило прискорення зростання роздрібної торгівлі (до 8,5% р/р). Додаткову підтримку роздрібній торгівлі, а також харчовій промисловості надавала переорієнтація на внутрішній туризм на тлі збереження обмежень на закордонні подорожі.

"Натомість інвестиційний попит залишався слабким, що стримувало виробництво інвестиційних промислових товарів, зокрема продукції машинобудування", - йдеться в документі.

Втім, у цілому спад у промисловості сповільнився (до 4,2% р/р) за рахунок поліпшення показників добувної промисловості та енергетики. Надолуження темпів збирання врожаю та краща врожайність ранніх зернових порівняно зі стартом збору врожаю зумовило уповільнення спаду у сільському господарстві (до 5,8% р/р). Обсяги будівництва скоротилися (на 1,1% р/р) через подальше поглиблення спаду житлового будівництва, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, у червні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) поглибилося до 9,6% р/р (8,9% р/р у травні).

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 6,0%.