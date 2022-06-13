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Зернова блокада: вже у вересні в Україні виникне нова проблема

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 12:05
Зернова блокада: вже у вересні в Україні виникне нова проблема Фото: потужностей для зберігання зерна не вистачає (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Питання з експортом зерна з України необхідно вирішити до кінця літа, інакше виникне нова проблема. Вже у вересні ніде буде зберігати продукцію нового врожаю.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає".

"За нашими підрахунками, вже на початок вересня дефіцит потужностей для зберігання зерна може бути на 3-4 млн тонн", - розповів РБК-Україна заступник Міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, що дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.

Як повідомляло РБК-Україна, Якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити і частина продукції може бути втрачена.

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Міністерство аграрної політики
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