Жнива-2018: українські аграрії зібрали 20 млн тонн зерна

Озимої пшениці вже намолочено 15 млн тонн

З почтатку жнивної кампанії 2018 року українські аграрії зібрали вже 20 млн тонн зерна. Про це у середу, 25 липня, повідомили у прес-службі Міністертсва аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, станом на 25 липня намолочено 20 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 6,3 млн га при врожайності 31,9 центнерів з гектара. Це становить 65% урожаю до прогнозу Мінагрополітики на 2018 рік.

Зокрема, намолочено:

озимої пшениці - 15 млн тонн з 4,4 млн га (70%) при врожайності 34,2 ц/га;

ярої пшениці - 37 тис. тонн з 16 тис. га (9%) при врожайності 23,0 ц/га;

озимого ячменю - 2,9 млн тонн з 816 тис. га (99%) при врожайності 35,1 ц/га;

ярого ячменю - 1,3 млн тонн з 628 тис. га (41%) при врожайності 19,9 ц/га;

гороху - 541 тис. тонн з 319 тис. га (75%) при врожайності 17,0 ц/га.

Крім того, аграрії намолотили 67 тис. тонн жита з 27,5 тис. га (19%) при врожайності 24,5 ц/га та 16 тис. тонн вівса з 9,3 тис. га (5%) до прогнозу при врожайності 17,5 ц/га.

Також зібрано 2,3 млн тонн озимого ріпаку з 902 тис. га (92%) при врожайності 25,8 ц/га та 11 тис. тонн ярого ріпаку з 7,5 тис. га (14%) до прогнозу при врожайності 15,0 ц/га.

Нагадаємо, 23 липня 2018 року Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило про початок перегляду державного стандарту на пшеницю ДСТУ 3768:2010 "Пшениця. Технічні умови".