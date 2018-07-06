Урожай-2018: украинские аграрии собрали 6,2 млн тонн зерновых

Жатва еще не началась в Харьковской и Черниговской областях

Украинские аграрии с начала кампании уборки урожая 2018 года собрали 6,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Такие данные по состоянию на пятницу, 6 июля, обнародовали в Минагрополитики.

Отмечается, что на 6 июля продолжается жатва почти во всех регионах Украины, кроме Харьковской и Черниговской.

"Продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых культур, которых уже намолочено 6,2 млн тонн с 2,09 млн га (22% от прогноза под этими культурами) при урожайности 29,6 центнеров с гектара", - сообщили в Минагрополитики.

Так, в разрезе культур собрано:

озимой пшеницы - 3,77 млн тонн с 1,26 тыс. га (20% к прогнозу) при урожайности 30,0 ц/га;

яровой пшеницы - 4,9 тыс. тонн с 1,9 или (1%) при урожайности 25,1 ц/га;

озимого ячменя - 2,11 млн тонн с 631,5 тыс. га (76%) при урожайности 33,5 ц/га;

ярового ячменя - 138,9 тыс. тонн с 73,9 тыс. га (5%) при урожайности 18,8 ц/га;

гороха - 171,5 тыс. тонн с 126,8 тыс. га (30%) при урожайности 13,5 ц/га.

Кроме того, в 22 областях продолжается уборка озимого рапса, обмолочено на площади 353,4 тыс. га (36% к прогнозу) при урожайности 21,4 ц/га и намолочено 756,3 тыс. тонн.

Напомним, по состоянию на 27 июня сообщалось, что было собрано 2,7 млн тонн ранних зерновых.