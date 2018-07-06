Урожай-2018: украинские аграрии собрали 6,2 млн тонн зерновых

Жатва еще не началась в Харьковской и Черниговской областях
Украинские аграрии с начала кампании уборки урожая 2018 года собрали 6,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Такие данные по состоянию на пятницу, 6 июля, обнародовали в Минагрополитики.
Отмечается, что на 6 июля продолжается жатва почти во всех регионах Украины, кроме Харьковской и Черниговской.
"Продолжается уборка ранних зерновых и зернобобовых культур, которых уже намолочено 6,2 млн тонн с 2,09 млн га (22% от прогноза под этими культурами) при урожайности 29,6 центнеров с гектара", - сообщили в Минагрополитики.
Так, в разрезе культур собрано:
Кроме того, в 22 областях продолжается уборка озимого рапса, обмолочено на площади 353,4 тыс. га (36% к прогнозу) при урожайности 21,4 ц/га и намолочено 756,3 тыс. тонн.
Напомним, по состоянию на 27 июня сообщалось, что было собрано 2,7 млн тонн ранних зерновых.