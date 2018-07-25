Урожай-2018: украинские аграрии собрали 20 млн тонн зерна

Озимой пшеницы уже намолочено 15 млн тонн

С почтатку уборочной кампании 2018 украинские аграрии собрали уже 20 млн тонн зерна. Об этом в среду, 25 июля, сообщили в пресс-службе Министертсва аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, по состоянию на 25 июля намолочено 20 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с 6,3 млн га при урожайности 31,9 центнеров с гектара. Это составляет 65% урожая с прогнозом Минагрополитики на 2018 год.

В частности, намолочено:

озимой пшеницы - 15 млн тонн с 4,4 млн га (70%) при урожайности 34,2 ц / га;

яровой пшеницы - 37 тыс. тонн с 16 тыс. га (9%) при урожайности 23,0 ц / га;

озимого ячменя - 2,9 млн тонн с 816 тыс. га (99%) при урожайности 35,1 ц / га;

ярового ячменя - 1,3 млн тонн с 628 тыс. га (41%) при урожайности 19,9 ц / га;

гороха - 541 тыс. тонн с 319 тыс. га (75%) при урожайности 17,0 ц / га.

Кроме того, аграрии намолотили 67 тыс. Тонн ржи с 27,5 тыс. Га (19%) при урожайности 24,5 ц / га и 16 тыс. Тонн овса с 9,3 тыс. Га (5%) до прогноза при урожайности 17,5 ц / га.

Также собрано 2,3 млн тонн озимого рапса с 902 тыс. га (92%) при урожайности 25,8 ц / га и 11 тыс. тонн ярового рапса с 7,5 тыс. га (14%) с прогнозом при урожайности 15 0 ц / га.

Напомним, 23 июля 2018 Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило о начале пересмотра государственного стандарта на пшеницу ДСТУ 3768: 2010 "Пшеница. Технические условия".