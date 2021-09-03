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Прохолодно, але без дощів: якою сьогодні буде погода

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П'ятниця 03 вересня 2021 08:00
Прохолодно, але без дощів: якою сьогодні буде погода Фото: в Україні сьогодні очікується прохолодна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні утримається прохолодна погода на всій території. Опадів протягом дня не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Протягом дня на всій території буде прохолодно. Температура вдень триматиметься на рівні +16-18 градусів. Вночі опуститься до +6-8 градусів.

Найтепліше буде у південних областях. Там вдень повітря прогріється до +21 градуса. Вночі +9-11.

Прохолодно, але без дощів: якою сьогодні буде погода

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується +17-19 градусів протягом дня. Вночі буде прохолодно і стовбчики термометрів опустяться до +6-8 градусів.

Опадів не прогнозують.

Прохолодно, але без дощів: якою сьогодні буде погода

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