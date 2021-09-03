Прохолодно, але без дощів: якою сьогодні буде погода
Фото: в Україні сьогодні очікується прохолодна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні утримається прохолодна погода на всій території. Опадів протягом дня не прогнозують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Протягом дня на всій території буде прохолодно. Температура вдень триматиметься на рівні +16-18 градусів. Вночі опуститься до +6-8 градусів.
Найтепліше буде у південних областях. Там вдень повітря прогріється до +21 градуса. Вночі +9-11.
Погода в Києві
У столиці сьогодні очікується +17-19 градусів протягом дня. Вночі буде прохолодно і стовбчики термометрів опустяться до +6-8 градусів.
Опадів не прогнозують.