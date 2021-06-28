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Рівень тіньової економіки в Україні знову зріс до 30%

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Україна, Понеділок 28 червня 2021 18:44
Рівень тіньової економіки в Україні знову зріс до 30% Фото: тіньова економіка становить майже третину від ВВП України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень тіньової економіки у 2020 року склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 в.п. більше за показник 2019 року (27%).

Про це свідчать попередні розрахунки Мінекономіки.

Рівень тіньової економіки в Україні знову зріс до 30%

"Ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів в Україні та світі, спричинили природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів (на тлі суттєвого зростання збитків в економіці через тимчасові, але непрогнозовані у часі, обмеження ділової активності), що і призвело до зростання тінізації економіки", - йдеться в повідомлені.

Два з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з 2019 роком:

  • метод збитковості підприємств - на 7 в.п.1 (до 27% від обсягу офіційного ВВП),
  • монетарний метод - на 1 в.п. (до 31% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи показали зменшення рівня тіньової економіки:

  • метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - на 3 в.п. (до 22% від обсягу офіційного ВВП);
  • електричний метод - на 2 в.п. (до 23% від обсягу офіційного ВВП).

Нагадаємо, рівень тіньової економіки у січні-вересні 2020 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 в.п. більше за показник січня-вересня 2019 року.

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