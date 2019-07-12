Рівень тіньової економіки України впав до мінімуму за десять років

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У тіні знаходиться 30% економіки країни

Рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 30% від офіційного ВВП, що на 2 відсоткових пунктів менше порівняно з 2017 роком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулярного дослідження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ).

Як зазначається в доповіді, у порівнянні з аналогічними показниками попередніх років рівень у 30% - найнижчий, починаючи з 2009 року.

Усі методи, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, показали зменшення рівня порівняно 2017 роком.

Зокрема: метод "витрати населення - роздрібний товарооборот "зафіксував зменшення рівня тіньової економіки на 2 в.п. (до 46% від обсягу офіційного ВВП); електричний та монетарний методи показали зменшення рівня тіньової економіки на 1 в.п. кожний і склали відповідно 27% та 23% від обсягу офіційного ВВП; за методом збитковості підприємств рівень тіньової економіки зменшився на 4 в.п. (до 18% від обсягу офіційного ВВП).

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Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.

Нагадаємо, на початку 2019 року у МЕРТ повідомляли, що рівень тіньової економіки України в січні-вересні 2018 року склав 32% від офіційного ВВП, що на 1 п.п. менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.