Рівень розрахунків українців за компослуги покращився на 1 березня, - Кабмін

У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили, що рівень розрахунків українців за спожиті комунальні послуги покращився станом на 1 березня. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, у міністерстві відбувся селектор з областями щодо діяльності підприємств житлово-комунального господарства під час карантинних заходів.

У Департаменті економіки систем життєзабезпечення поінформували, що наразі критичної ситуації із розрахунками населення, принаймні за лютий, не спостерігається. Станом на 1 березня 2020 року рівень розрахунків населення за спожиті послуги дещо покращився.

"Рівень розрахунків за теплову енергію збільшився на 13 відсоткових пунктів. Якщо на відповідний період 2019 року він становив 67%, то цього року він складає 81%", - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що Мінрегіон проаналізував частину сплати домогосподарствами у березні за спожиту послугу підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства.

"Ситуація не надто погана. Середній рівень розрахунку по Україні становить 84,1%. Найвищий показник у місті Одеса, де споживачі розрахувались на рівні 89%. Щодо тих підприємств, де показники "просіли" - закликаю керівників пожвавити агітаційну роботу серед населення, оскільки для водопровідно-каналізаційного господарства нинішня ситуація - це виклик", - сказала директор департаменту Наталія Хоцянівська.

У міністерстві закликали провести активну агітаційну роботу зі споживачами щодо необхідності вчасної сплати комунальних послуг, але виключно дотримуючись правил карантину, в онлайн режимі.

Нагадаємо, з початку поточного року зросла заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги. За даними Державної служби статистики України, заборгованість становить 32,69 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, уряд збільшить субсидії для оплати ЖКП на період карантину. Кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.

Також повідомлялося, що прострочення оплати компослуг через карантин в Україні не призведе до автоматичного позбавлення прав на субсидію.