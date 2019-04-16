Рівень офіційного безробіття в Україні почав скорочуватися

У березні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 340,7 тисяч безробітних, що на 26,3 тисяч менше, ніж у лютому 2019 року (367,0 тисяч). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, кількість вакансій склала 100 тисяч (у лютому 84,5 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 3,0 (у лютому - 4,0).

Нагадаємо, за методологією Міжнародної організації праці, кількість безробітних в Україні в IV кварталі 2018 року становила 1,7 млн осіб. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років у IV кварталі 2018 року порівняно з IV кварталом 2017 року скоротився на 0,6 в.п. і становив 9,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді. За даними Державної служби статистики України, офіційне безробіття становило 1,3% від населення працездатного віку.

Зазначимо, на початок 2019 року максимальний розмір посібники з безробіття в Україні становить 7,7 тис. грн. Розмір допомоги залежить від зарплати на останньому місці роботи та загального стажу.