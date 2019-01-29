У Держслужбі зайнятості назвали максимальний розмір допомоги по безробіттю

Фото: колаж (РБК-Україна)

Безробітні з великим стажем роботи можуть розраховувати на 7,7 тис. грн

На початок 2019 року максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становить 7,7 тис. грн. Про це сьогодні прес-конференції сказав в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко, передає кореспондент РБК-Украина.

При цьому він зазначив, що розмір допомоги залежить від зарплати на останньому місці роботи та загального стажу.

Ярошенко нагадав, що з 1 січня 2019 року підвищено мінімальний розмір допомоги. У залежності від страхового стажу і заробітної плати громадяни тепер будуть отримувати мінімум 1440-1630 грн, а безробітні без страхового стажу від 544-610 грн.

Керівник відомства розповів, що за 2018 рік в центри зайнятості по всій Україні звернулося близько 2 млн громадян, при цьому 826 тис. з них були працевлаштовані. При цьому 51% з них працевлаштовані оперативно - до надання статусу зареєстрованого безробітного.

Крім того, служба збільшила на 10% (до 1,1 млн) кількість вакансій у своїй базі даних. Зросла на 10% до 200 тисяч кількість роботодавців, які в минулому році співпрацювали з центрами зайнятості.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді. За даними Державної служби статистики, офіційне безробіття становить 1,3% від населення працездатного віку (у листопаді 1,2%). Середній розмір допомоги у грудні склав 2876 грн (у листопаді - 2670 грн), кількість вакансій склала 58,4 тисяч (у листопаді - 81,2 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 6,0 (у листопаді - 4,0).

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб.