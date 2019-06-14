Рівень офіційного безробіття знижується

У травні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 300,9 тисяч безробітних, що на 10,5 тисяч менше, ніж у квітні 2019 року (311,4 тисяч). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, кількість вакансій склала 96,2 тисяч (у квітні 90,8 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 3,0 (у квітні - 3,0).

Зазначимо, на початок 2019 року максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становить 7,7 тис. грн. Розмір допомоги залежить від зарплати на останньому місці роботи та загального стажу.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді. За даними Державної служби статистики України, офіційне безробіття становила 1,3% від населення працездатного віку.

Нагадаємо, за методологією Міжнародної організації праці, кількість безробітних в Україні в IV кварталі 2018 року становило 1,7 млн осіб. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років у IV кварталі 2018 року порівняно з IV кварталом 2017 року скоротився на 0,6 в.п. і становив 9,3%.