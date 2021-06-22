Рівень фінансового стресу в Україні близький до мінімального, - НБУ

Як зазначив Ваврищук, цей індекс зріс до певної міри, коли починала розгортатися пандемія в березні та квітні 2020 року, "але дуже швидко нормалізувався".

Потім спостерігалася певна волатильність, що було обумовлено зростанням дохідності безризикових активів на світових фінансових ринках, а також "накопиченням російських військ на кордоні з Україною". "Звісно, що фінансові ринки трошки нервували", - сказав він.

"Але зараз індекс повернувся до практично мінімальних історичних рівнів", - повідомив Ваврищук.